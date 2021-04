Con la Campania da oggi in zona arancione è possibile muoversi all’interno del proprio comune. Ed è anche consentito fare visita a parenti e amici nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, portando con sé minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti conviventi. Con la decadenza della zona rossa decade così la stretta fortemente voluta dal premier Draghi dopo la concessione di Conte durante le festività natalizie.

Da oggi, dunque, ci si può spostare all’interno del proprio comune per far visita ad amici e parenti ma solo una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22. Non è invece consentito spostarsi fuori città. Sarà possibile solo quando sarà riattivata la Zona Gialla, e quando i numeri saranno adeguati.