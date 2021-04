NAPOLI – Spettacolo al Maradona stasera. Il Napoli regala emozioni e goal con i suoi uomini piu’ importanti. Insigne (2), Mertens, Politano ed Osimhen. Il Napoli c’e’, contrariamente alla Lazio che interrompe la sua striscia positiva di cinque vittorie consecutive.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

MERET 6- – Probabilmente poteva fare di piu’ su entrambe le reti rifilate dagli avversari. Un po’ legnoso ma impiegato comunque poco.

DI LORENZO 6,5 – Molto attivo sui palloni, si propone molto in fase offensiva. Buona la sua prestazione anche se commette un fallo che conduce, poi, Milinkovic-Savic alla rete del 4-2.

MANOLAS 6,5 – Riesce a procurarsi il rigore dell’1-0. Ottima prestazione del greco, propositivo e riesce a dare sicurezza ai compagni di reparto e non solo ( dal 71′ Rrahmani 6,5 – Una ventina di minuti sono serviti per imporsi su due conclusioni nel finale. Bene cosi’ ).

KOULIBALY 6,5 – Pulito, ordinato, un muro, una sicurezza, più degli altri compagni di reparto.

HYSAJ 6,5 – Bella prova di Elseid, piu’ delle ultime gare. Favorisce Insigne per la doppietta.

FABIAN RUIZ 6,5 – Dopo l’Inter, rende quasi perfetta anche la prestazione contro la Lazio. Lega perfettamente difesa e centrocampo ed, anche se poco esposto, il suo contributo e’ fondamentale.

BAKAYOKO 6,5 – Gestisce discretamente la gara e domina il centrocampo. In netto miglioramento rispetto alle precedenti prestazioni ( Dall’89’ LOBOTKA S.V. ).

POLITANO 7 – E’ un crescendo continuo ed ha un debole per le romane. Prima punisce la Roma, poi la Lazio. E’ in un buon periodo e speriamo continui ( Dal 72′ LOZANO 6 – Meriterebbe anche un mezzo punto in piu’ ma ha poco tempo per potersi esprimere al meglio. Intanto, fornisce l’assit ad Osimhen per il 5-2 finale ).

ZIELINSKI 6,5 – Inizialmente gioca in sordina poi, piano piano riesce ad imporsi creando quasi sempre superiorita’ numerica. La giocata che porta all’assist per il gol di Mertens, una gioia per gli occhi dei tifosi, senza distinzione di colori ( Dall’82 ELMAS S.V. ).

INSIGNE 7,5 – Il primo goal porta la sua firma. Poi doppietta, ma Lorenzo e’ in grandissima forma. Trascina la squadra e la sua seconda rete e’ una perla assoluta.

MERTENS 7,5 – Ci ha abituati ad altra tipologia di prestazioni, al calcio spettacolo ma stasera fornisce assist e segna una rete bellissima, con annessa emozione per la nonna scomparsa una settimana fa. Il cuore azzurro ci regala come sempre forti emozioni e quando c’e’ lui in campo, tutto gira diversamente. ( Dal 72′ OSIMHEN 7 – Entra e chiude il match. Decisivo, cinico e devastante ).

All. Gennaro GATTUSO 7 – Quando c’e’ da dare meriti, li diamo. Il mister, stasera, schiera i suoi migliori undici ed altrettanto giusti i cambi in corso gara. Azzurri in forma, dentro la partita e cinici. La corsa per un posto in Champions non e’ per nulla terminata.

Fonte foto: SSCNapoli/Arturo Minervini