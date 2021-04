In bilico la riapertura delle scuole a San Giuseppe Vesuviano. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Catapano, che nelle prossime ore comunicherà una decisione definitiva in base ai dati. “Decideremo insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvia Annunziata ed al vicesindaco Tommaso Andreoli. Effettueremo una rivalutazione complessiva della situazione epidemiologica della nostra città, alla luce dei dati forniti dall’Asl. Con riferimento anche ai dati di andamento della vaccinazione. All’esito, adotteremo la decisione più giusta ed opportuna”.

Domani le scuole riapriranno, ma i sindaci possono ancora chiudere in situazione di difficoltà. Niente da fare intanto per gli alunni frequentanti la sede del Centro Giovanile e della Casa Parrocchiale del primo circolo didattico. «Per loro il rientro non sarà possibile prima del 12 aprile. Vi sono due casi di positività tra i sacerdoti giuseppini che gestiscono la struttura. È inoltre accertata la positività di una collaboratrice scolastica del primo circolo didattico. I provvedimenti di isolamento per i colleghi che hanno avuto contatti con lei impediscono, dunque, di poter garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza».