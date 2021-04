Le scuole resteranno chiuse a Serino, piccolo comune in provincia di Avellino già da diversi giorni alle prese con un aumento dei contagi da coronavirus. L’intenzione del sindaco Vito Pelosi è di firmare oggi l’ordinanza per “la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a nuova comunicazione”. In un post pubblicato sulla pagina Facebook di “Serino Bene Comune”, lista del sindaco Pelosi, è ricordato che “mercoledì 7 aprile il Governo ha previsto la riapertura delle scuole dell’infanzia fino alle classi prime delle scuole secondarie di I grado. Le Regioni, in questa occasione, non possono emanare ordinanze più restrittive. Ma ai Comuni è stata data la possibilità di valutare, sulla base degli interessi e della situazione sanitaria presente, ordinanze specifiche in merito”.

L’Amministrazione

“Pertanto l’Amministrazione comunale ha deciso la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a nuova comunicazione. Attraverso una attenta analisi della situazione epidemiologica sul territorio ed a tutela della salvaguardia della salute di tutta la comunità. Un aspetto fondamentale e prioritario in questo momento”, conclude il post. Attualmente a Serino sono presenti 172 positivi al Covid, di cui 9 domiciliati fuori comune. Nella giornata di ieri si è registrato un nuovo caso di Covid-19 e un nuovo decesso, un 68enne ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino dal 29 marzo e trasferito in terapia intensiva il 2 aprile.