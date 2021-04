“Come da ordinanza già emanata per il progressivo rientro alle lezioni in presenza, vi comunico che da lunedìrientrano in presenza le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Nonché le classi prime della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado (superiori). Queste con una percentuale, per queste ultime, non superiore al 50%”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadini prosegue: “Continuiamo a monitorare con estrema attenzione il mondo della scuola, affinché tutto possa svolgersi nel più alto livello possibile di sicurezza”. Dunque, San Giuseppe Vesuviano ripartire dopo avere atteso un decremento dei contagi. Nella vicina Ottaviano, invece, si tornerà in aula solo fino alle elementari.