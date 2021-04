Un centro massaggi abusivo a Napoli, dal nome esotico a pochi passi da piazza Garibaldi. e annunci sul web che lasciano poco all’immaginazione. Foto di ragazze seminude e in pose provocanti pubblicate su una bacheca social che invitavano la clientela ad approfittare di attimi di “relax & wellness”. “In un ambiente “riservato e tutto pulito”, “sanificato e climatizzato”. Un catalogo dove erano riportati anche foto e nomi delle ‘impiegate’, tutte napoletane. I carabinieri, allertati dai cittadini della zona che lamentavano strani movimenti anche in periodo di emergenza pandemica, hanno ispezionato il locale. Qui hanno trovato camere complete di lettini, tappeti, creme cosmetiche e oli. All’interno 4 ragazze di eta’ compresa tra i 20 e i 24 anni, che si sono dichiarate massaggiatrici.

Contestata loro una sanzione Covid. La titolare del centro, invece, una 50enne di Casoria, è denunciata per favoreggiamento della prostituzione. Il locale e’ stato sequestrato. Purtroppo la piaga della prostituzione non si è mai affievolita nemmeno in tempo di Covid, riuscendo con varie tecniche a continuare.