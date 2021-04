Ventinove ospiti in un resort a Portici sanzionati dagli uomini della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme anti covid. Da quanto si apprende, i ventinove ospiti erano li’ senza valida motivazione. Il resort al momento dei controlli degli uomini della Compagnia di Portici e’ risultato in regola con le regole del distanziamento anti covid.

Inoltre gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Roma. Nel corso dell’attività identificate 163 persone,, controllati 102 veicoli e contestate 9 violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata revisione.