Tragico incidente a Nocera Inferiore, dove un’automobile e una moto si sono scontrate, in via Domenico Rea, per cause in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimasti feriti un 32enne e una donna, la fidanzata, che erano in sella allo scooter. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’ospedale “Umberto I”. Il giovane di 32 anni, originario di Pagani, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine. Secondo le prime ricostruzioni il conducente dell’auto, di Roccapiemonte, pare stesse svoltando per girare in un’area parcheggio, mentre la coppia, proveniente da Pagani, procedeva in direzione di Nocera, lungo via Napoli. Sotto choc il ragazzo alla guida dell’auto, che si è fermato dopo l’impatto, attendendo anche lui i soccorsi.