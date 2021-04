Servizi a largo raggio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. A Torre del Greco, i militari della locale Stazione sono interventi insieme al personale della IX direzione territoriale dell’agenzia delle accise dogane e monopoli di Napoli. Avevano infatti effettuato analisi dei rischi e monitoraggio dei flussi di scommesse attraverso gli applicativi in dotazione. Così hanno denunciato a piede libero per esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive due fratelli di 60 e 54 anni del posto. Puntate accettate tra l’altro anche per via telefonica o telematica.

L’intervento

I 2, titolari di un esercizio commerciale in via Martiri d’Africa, consentivano ai clienti di scommettere su eventi sportivi. E lo facevano attraverso l’utilizzo di conti di gioco intestati a sé e a propri congiunti. I Carabinieri e i funzionari dell’ufficio anti-frode hanno sequestrato 2 computer e un centinaio di ricevute di scommesse telematiche per un volume di scommesse, da gennaio ad oggi, di circa 54mila euro. I titolari sono anche sanzionati per il mancato rispetto delle normative anti-covid e l’attività è chiusa per 5 giorni.