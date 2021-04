Ancora una vittima sulla Statale 162 all’altezza dello svincolo per la 268 dei Paesi Vesuviani. A perdere la vita un 31enne di Volla, M. C. morto sul colpo dopo una violenta caduta. A darne notizia è l’edizione online de Il Mattin che racconta: “Il drammatico impatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 22. Da una prima ricostruzione il giovane era a bordo di una moto all’uscita della statale 162, in direzione Cercola-Pollena Trocchia. Non si conoscono ancora le cause dell’impatto – la dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli inquirenti – ma sembrerebbe che il giovane stesse percorrendo la grande rotonda dell’uscita della statale”.