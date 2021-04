Perde il controllo del suo scooter di grossa cilindrata e si schianta contro una Fiat Panda con a bordo un immigrato che guidava senza patente, perdendo la vita. È quanto accaduto ieri in via Giovanni Falcone, in località Baia Verde, a Castel Volturno. F. M., 17enne di Castel Volturno, era a bordo del suo scooter di grossa cilindrata quando ne ha perso il controllo. È scivolato per poi scontrarsi contro una Fiat Panda, alla cui guida vi era un immigrato africano che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo al ragazzo che è spirato all’istante.

Gli automobilisti, assistendo al sinistro, hanno allertato i soccorsi. Il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 17enne. Al vaglio della polizia stradale di Cellole ulteriori dettagli sulla dinamica del fatale impatto. Il conducente della Fiat Panda ha atteso i soccorsi per poi esser condotto nei locali del Commissariato di Castel Volturno in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.