Un uomo e’ stato investito nella stazione della metropolitana Toledo, della linea 1 a Napoli. La tratta dell’intero metro’ è fermata alla stazione Dante, per poter effettuare gli accertamenti del caso e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente e’ avvenuto all’arrivo del treno proveniente dalla stazione Dante e diretto alla stazione Centrale. La circolazione e’ temporaneamente limitata alla tratta Piscinola-Dante fa sapere l’Anm sui social. Al momento non si esclude che possa trattarsi anche di un suicidio.

Appena sabato un 27enne di Cava de’ Tirreni era morto a Torre Annunziata sempre investito da un treno, ma stavolta delle Fs. Purtroppo fatti simili cominciano ad essere veramente troppi. Anche in questo caso le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica.