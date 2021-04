“Con delibera di Giunta abbiamo ufficialmente dato l’ok alla realizzazione dell’hub vaccinale di San Giuseppe Vesuviano nei locali al pianterreno dell’ex plesso Capoluogo, in piazza, via Cesare Battisti. Un traguardo fondamentale per la tutela della salute dei nostri concittadini. Ci consentirà di imprimere una importante accelerazione alle vaccinazioni nella nostra città, per tornare, il prima possibile, alla normalità”. Lo dice il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

“Grazie a Paola Raia, vicepresidente della commissione sanità della Regione Campania, al vicesindaco Tommaso Andreoli. Oltre che agli assessori Enrico Ghirelli e Marica Miranda, al consigliere metropolitano Saverio Carillo. E anche al Presidente De Luca, all’ingegnere Sosto, Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 ed all’attivissimo dott. Lettiero, che ha dimostrato grande determinazione e capacità organizzativa. Un importante gioco di squadra per dare aiuto e sostegno alla nostra comunità, salvare vite, recuperare ciò che abbiamo perduto”.