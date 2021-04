“L’Amministrazione comunale ha messo in campo una ampia e proficua attività di prevenzione, proprio a tutela della salute pubblica. Garantendo la propria disponibilità anche attraverso la concessione d’uso di una struttura pubblica per l’esecuzione dei tamponi alla popolazione. Area attrezzata ad esclusivo carico e spese del Comune. Cosa che, di fatto, poi, è avvenuta, con notevole vantaggio in ordine all’esecuzione del tracciamento ed alla tutela della salute dei cittadini. Anche nel momento in cui si è proceduto ad individuare le strutture necessarie ad effettuare la somministrazione dei vaccini anti-covid, l’Amministrazione di San Giuseppe Vesuviano si è adoperata al fine di individuare potenziali strutture che potessero essere tempestivamente ed efficacemente adoperate quali punti vaccinali”.

“I competenti responsabili dei Servizi Sanitari non hanno ritenuto, al momento, opportuno, individuare, in una comunità popolosa come quella di San Giuseppe Vesuviano, che conta oltre 31.000 abitanti, ad alta densità abitativa nell’area vesuviana interna, un punto di somministrazione. Un punto che consentisse ai cittadini di San Giuseppe Vesuviano di essere vaccinati senza doversi necessariamente recare in altri Comuni. Con tutto ciò che ne consegue in ordine ai disagi ed ai rischi connessi a tali spostamenti. Ci rivolgiamo a lei in maniera accorata affinché sia, nel più breve tempo possibile, valutata la rinnovata disponibilità di questa Amministrazione”.