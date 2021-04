“Anche nelle festività pasquali non facciamo sconti a nessuno, sia per prevenire sia per sanzionare, ove necessario. Puntiamo alla condivisione del percorso di differenziazione dei rifiuti, ma quando ci accorgiamo che qualcuno non vuole condividere questo percorso, procediamo a sanzionare, anche a Pasqua”. A scriverlo sui sociale è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge “Ringrazio il Comandante della P.M. Palladino e gli agenti Fortuna Ammendola e Luigi Ambrosio per l’attenzione che hanno riposto nei controlli anche in queste festività pasquali. Si tratta di un tema per il quale è innegabile che abbiamo prestato, negli anni, la massima attenzione e che ci ha consentito di sfiorare, oggi, il 70% della raccolta differenziata. Un obiettivo importante, raggiunto”.