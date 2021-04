Sono in corso controlli della Polizia Municipale per l’osservanza sia dei provvedimenti statali di istituzione della Zona Rossa, sia delle ulteriore misure restrittive e di contenimento stabilite in occasione delle feste pasquali dall’Ordinanza del Sindaco Vincenzo Catapano.

Già chiusa per 5 giorni una nota attività commerciale del centro.

L’esercizio ha subito stop e sanzioni per inosservanza delle regole sul consumo degli alimenti sul posto. Sanzionati anche i clienti sorpresi a consumare all’interno dell’attività.