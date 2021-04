I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli nord un 42enne di Caivano. L’uomo è ritenuto gravemente responsabile di furto aggravato in concorso. Lo scorso 15 gennaio, il 42enne – insieme ad un complice sul quale sono ancora in corso indagini per la sua identificazione – ha rubato quattro elettrodomestici. Prodotto dunque esposti all’esterno di un negozio del centro di Frattamaggiore. La merce ha un valore complessivo di 400 euro.

I militari – coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – sono riusciti ad individuare l’uomo grazie a un’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza. Le telecamere avevano infatti ripreso l’intera scena. L’arrestato è sottoposto agli arresti domiciliari.