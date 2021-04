Riconosciuto perché indossava la maglia di Superman. I Carabinieri della stazione Radiomobile della compagnia di Eboli (Salerno) hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 30enne originario di Torre del Greco (Napoli). L’uomo bloccato subito dopo aver sottratto un televisore dalla scuola “Il giardino segreto” di Eboli.

Lo stesso era già denunciato nei giorni scorsi per un altro furto nell’istituto “Matteo Ripa” di Eboli. Qui si era introdotto, e poi riconosciuto perché indossava una maglia ispirata a quella di Superman. Il 30enne è posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.