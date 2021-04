Una settimana fa, ottantenne, aveva rifiutato l’ambulanza e il ricovero in ospedale. Solo ieri è scattato l’allarme per la sua lunga assenza. L’anziano ritrovato nella sua casa in via Vena della Fossa a Gragnano. Era morto e circondato da rifiuti ed escrementi. Viveva in questo stato rifiutando l’aiuto di tutti. Anche dei figli. È un dramma della solitudine che scuote la città alla vigilia della Pasqua.

Era morto da giorni e a scoprire la tragedia sono stati i vigili urbani che non si aspettavano di trovare tanto abbandono. Aperta un’inchiesta, l’ipotesi più accreditata è che l’anziano sia stato colto da un malore e non sia riuscito a chiamare aiuto.