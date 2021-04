«Il ministero della Salute sta valutando l’evidenza del test salivare per monitorare, attraverso gruppi di alunni. E di prevenire così l’eventuale contagio importando il “modello Lazio e Bolzano” a scuola un po’ in tutte le Regioni. Ma sono queste ultime che hanno la competenza. Questo ci preoccupa, avremo ancora una volta una situazione a macchia di leopardo». Lo dice Maddalena Gissi, segretario Cisl Scuola. Gissi sottolinea come sia sbagliata la difformità tra territori che ha portato la dad a richiesta, per esempio, in Puglia. «Serve una presa di posizione di Regioni, Anci, Upi e Governo per garantire maggiore uniformità», aggiunge.

La didattica a distanza

Intanto la FLC CGIL chiede che il Governo rivaluti la scelta per la ripresa attività scolastiche in presenza al 100% dal 26 aprile e lavori concretamente per raggiungere l’obiettivo in sicurezza a partire dalla ripresa immediata della campagna di vaccinazione. «Ci troviamo davanti a un atto di volontà politica non supportato da condizioni reali. Prima di decidere la riapertura al 100% in presenza bisogna riprendere subito la campagna di vaccinazione, rinnovare i protocolli di sicurezza, effettuare tracciamenti, anche a campione, valutare i dati dei vaccinati. In caso contrario non c’è alcuna garanzia», dice il segretario Francesco Sinopoli.