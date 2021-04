C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzare il bonus vacanze. La proroga è stata varata con il decreto Milleproroghe (decreto legge n.183/2020, convertito con la legge n.21/2021). Introdotto nel maggio 2020, la scadenza per l’utilizzo del voucher era stata fissata a dicembre 2020. La data è stata poi spostata al 30 giugno 2021 e in seguito a fine 2021. Ecco la procedura per utilizzarlo e quali sono le regole da sapere

Il bonus – istituito dal decreto Rilancio (decreto legge n.34/2020) – può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in Italia da agriturismi, bed&breakfast e altre imprese turistiche. Per poterne usufruire, la vacanza deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 .

I termini per presentare la domanda di agevolazione sono però scaduti: la proroga fa riferimento solamente all’utilizzo del voucher. Nel Decreto Rilancio figura infatti come data di scadenza per procedere con la richiesta il 30 dicembre 2020, termine che non ha subito alcuna modifica o proroga