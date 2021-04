La spesa per il reddito di cittadinanza a marzo a Napoli si avvicina a quella dell’intero Nord. È quanto emerge dalle tabelle dell’Inps sul reddito di cittadinanza. A Napoli a marzo 157.000 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per 459.000 persone coinvolte nel complesso. Nello stesso periodo nell’intero Nord 224.872 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per poco più di 452.000 persone coinvolte. Poiché l’importo medio è più basso al Nord che al Sud a marzo sono stati spesi per il sussidio 109,7 milioni nell’intero Nord e 102,2 solo a Napoli.

Quasi 1,5 milioni di famiglie con almeno una mensilita’ di Reddito o pensione di cittadinanza nel 2021. Una spesa negli ultimi due anni, a partire dall’introduzione della misura contro la poverta’ di quasi 13 miliardi. Sono i numeri contenuti nell’ultimo Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza dal quale emerge che a marzo di quest’anno le famiglie con il beneficio erano oltre 1,1 milioni per 2,6 milioni di persone coinvolte nel complesso.