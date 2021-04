Una ragazza è caduta dal balcone del secondo piano della propria abitazione. E’ successo in via Luigi Sturzo, nel centro di Teano, nel Casertano. La giovane è trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull’episodio. Secondo quanto appreso la 16enne è precipitata mentre tentava di farsi un selfie da pubblicare sui social network.

Secondo quanto raccontano i testimoni la giovane è rimasta a terra per diversi minuti prima dell’arrivo dei soccorritori. Naturalmente il 118 ha consigliato a nessuno di provare a muoverle, visto che era anche cosciente. Dunque non è servito rianimarla.