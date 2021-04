Due nuove autovetture per la polizia municipale di Poggiomarino. Da questa mattina ci sono in strada una Jeep ed una Fiat Panda che vanno a completare il parco auto del Corpo cittadino. Il “battesimo” alle 10 di oggi con la comandante Rita Bonagura, il sindaco Maurizio Falanga ed il parroco don Aldo D’Andria. Non è mancata chiaramente la benedizione davanti al comando poggiomarinese prima di mettere un funzione i veicoli che sosteranno gli uomini in divisa in questo momento particolarmente intenso dal punto di vista della sicurezza pubblica.

“Questi due nuovi veicoli sono un primo traguardo, visto anche il momento che richiede più mezzi per sostenere gli agenti. In questa fase sono infatti impegnati non solo con la normale attività, ma anche per le restrizioni anticontagio”, ha commentato il sindaco Falanga. “Il nostro obiettivo è continuare ad ammodernare i mezzi e gli strumenti a disposizione della pubblica amministrazione”. Il comandante Rita Bonagura ha aggiunto: “Grazie ai finanziamenti siamo riusciti con scarso onere economica ad acquisire due nuovi mezzi che sono fondamentali per il nostro lavoro. Nel Corpo ci saranno nuove assunzioni dopo quelle già avvenute di recente. Poco alla volta stiamo risolvendo le problematiche legate ai numeri dell’organico”.