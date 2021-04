Due contagi in altrettante classi a Poggiomarino nel plesso della scuola elementare di via Roma. Si tratta di una terza ed una quinta che da domani torneranno ad essere in Dad a causa del caso positivo accertato sugli alunni. Motivo per cui i bambini delle due classi, oltre a dovere seguire le lezioni di casa, dovranno osservare anche una quarantena di almeno 14 giorni. Secondo quanto si apprende le due aule coinvolte sono già sanificate e le altre classi entreranno normalmente a scuola.

Contagi fisiologici, purtroppo, in tempi di pandemia e che colpiscono i bambini così come succede con le attuali varianti. Già nei mesi scorsi a Poggiomarino ci furono contagi da Covid tra gli alunni. Ma allora la chiusura decretata dalla Regione interruppe la catena di positivi tra i banchi.