Sabato sera si è registrata l’ennesima rapina ai danni di un rider. Ancora una volta un motorino sottratto con una pistola puntata alla fronte di chi lavora onestamente. Nella zona collinare di Napoli l’emergenza microcriminalità sembra ormai essere fuori controllo. «Un altro giovane, un ventenne, privato del lavoro, della fiducia nel futuro e di una prospettiva di poter vivere onestamente. Secondo quanto denunciato ai carabinieri dalla vittima, la rapina è avvenuta alle 20,15 nella zona collinare della città.

Non si tratta solo di sottrarre dei beni, ma di togliere la fiducia a chi vuole vivere onestamente in una città bella e difficile come Napoli. Al contempo è necessario tutelare il più possibile questi ragazzi, con contratti che garantiscano almeno i diritti essenziali. Affinché tutti i rischi non siano scaricati su di loro. Adesso bisogna aiutare Luca in ogni modo possibile. Chi ha visto qualcosa denunci, anche in forma anonima, per ritrovare il suo scooter». Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, che hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte di Luca Maraucci, vittima della rapina.

«È stata tanta la paura quando ho visto quella pistola puntata in faccia. Io amo la mia città, ma quando accadono queste cose mi viene voglia di andare via da Napoli – afferma il ragazzo che ha subito la rapina. Certamente sono molto arrabbiato e amareggiato, anche perché le aziende per le quali noi rider lavoriamo non ci tutelano in nulla. I sacrifici che dobbiamo fare ogni giorno per andare avanti onestamente sono davvero tantissimi. Tutte le spese e tutti i rischi sono a nostro carico per guadagnare sempre meno».