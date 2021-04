Un uomo di 71 anni, paziente al Covid Hospital di Maddaloni, e’ caduto dalla finestra della stanza in cui era ricoverato, al secondo piano della struttura. Nell’urto con il suolo, l’uomo ha riportato lesioni molto gravi, ed si trova all’ospedale di Caserta, dove e’ in prognosi riservata. Sembrerebbe che l’uomo stesso provando a scappare ma al momento non si possono escludere altre piste.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Maddaloni, che ipotizzano un tentativo di suicidio. Anche se non si esclude che il paziente, ricoverato nel reparto dei malati di Covid meno gravi, possa essere caduto dalla finestra accidentalmente. Magarti dopo essersi sporto troppo o appunto per provare ad andare via.