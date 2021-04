Bus di linea avvolto dalle fiamme e distrutto dal fuoco: e’ accaduto questo pomeriggio a Piano di Sorrento. Ad accorgersi del principio di incendio sul mezzo sarebbe stato l’autista, che ha allertato anche l’unico passeggero in quel momento a bordo. Scesi, i due hanno allertato i vigili del fuoco poco prima che le fiamme interessassero tutto il pullman.

Quando le squadre arrivate sul posto, in localita’ Colli di Fontanelle, hanno ultimato il loro intervento, il mezzo era praticamente distrutto. Avviate le indagini per accertare le origini e le cause dell’incendio, che non ha provocato danni alle cose circostanti, pur essendo posto a poca distanza da alcune auto in sosta.