Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa è intervenuta in via Piro nel Comune di Casaluce allertati dai residenti per soccorrere una ragazza caduta in un pozzo. Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato una giovane ragazza che era precipitata all’interno di un pozzo in disuso dopo il cedimento della grata in ferro di protezione, facendo un volo di vari metri e finendo sul fondo contenente acqua.

Immediatamente I Vigili del Fuoco intervenivano utilizzando tecniche ed attrezzature S.A.F. (speleo alpino fluviali) calandosi all’interno del pozzo, mettendo prima in sicurezza la malcapitata per poi trarla in salvo consegnandola alle cure del 118 presente li sul posto.