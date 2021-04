Due maestre positive al Covid e i bambini di quattro classi elementari, con una decina di insegnanti, finiscono in quarantena obbligatoria a Pollena Trocchia. A far predisporre di nuovo la didattica a distanza, la scoperta dei due contagi tra le maestre, che hanno gia’ ricevuto la prima dose del vaccino, dell’istituto comprensivo ‘Donizetti’ di Pollena Trocchia. La dirigente ieri, informata dei tamponi positivi, ha predisposto per oggi la sanificazione degli ambienti frequentati dalle insegnanti. Mentre resta in attesa delle disposizioni dell’Asl, arrivate nel pomeriggio.

A finire in quarantena, sono i bimbi di due terze, di una quarta e di una quinta, e le relative insegnanti, una decina in tutto, venute in contatto con le colleghe durante le lezioni. Tra ieri e oggi casi simili sempre nel Vesuviano. Da Torre del Greco, Torre Annunziata ed anche a Castellammare di Stabia.