Elicotteri in volo e pattuglie lungo le principali strade della città e all’hinterland irpino. Le forze dell’ordine blindano il territorio per il rispetto delle misure della zona rossa.

Come annunciato dalla Prefettura, da ieri è scattato il piano di controlli rafforzati sull’intero territorio provinciale. Obiettivo evitare spostamenti non consentiti, assembramenti, aperture indisciplinate delle attività. Pattuglie dei Carabinieri hanno presidiato l’uscita del casello Avellino Ovest a Torrette di Mercogliano, la Variante di Avellino, mentre la Polizia Municipale ha verificato l’area a ridosso di viale Italia e la Polizia a piazza Kennedy. Anche controlli dinamici per le volanti della Questura. In volo l’elicottero della Polizia e quello dei Carabinieri. Per oltre due ore ci sono state osservazioni dall’alto, con i velivoli anche a bassa quota.

Si proseguirà con il monitoraggio irrobustito fino a tutta la giornata di lunedì. L’obiettivo è fermare eventuali furbetti, che potrebbero decidere di festeggiare fuori casa la Pasqua e la Pasquetta. E ciò vale sia per i residenti, sia per chi proviene da fuori provincia. La Polizia Stradale è in azione lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, l’Ofantina Bis, il raccordo Avellino-Salerno, la Statale 90 delle Puglie.