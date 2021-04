Due parrucchieri, e i loro clienti, multati dalla polizia di Stato nella zona orientale di Napoli. Gli agenti sono giunti al corso Sirena per la segnalazione di un salone di parrucchiere aperto. Hanno notato le serrande abbassate ma hanno visto alcune persone entrare in un portone limitrofo che dava accesso al negozio. Una volta entrati, hanno accertato che l’esercizio commerciale era in attivita’. Il titolare e sette clienti sono sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Poco dopo, sempre su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Bruno Buozzi. Anche qui per la segnalazione di un altro salone di parrucchiere aperto. Una volta sul posto, hanno accertato che era in attivita’ poiche’ vi hanno sorpreso il titolare e tre clienti. Tutti sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Infine, per entrambi i locali e’ stata disposta la chiusura per cinque giorni.