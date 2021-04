Si è rischiato molto l’latro giorno a San Giuseppe Vesuviano dove per un’auto in sosta selvaggia è scattata una rissa con tanto di bastoni. I fatti in via Degli Oleandri, dove il parcheggio selvaggio non permetteva l’accesso ad alcuni residenti. Così qualcuno ha pensato bene di bucare le quattro ruote del veicolo che impediva il passaggio e di cui aveva già avvisato le forze dell’ordine. Naturalmente quando il proprietario è arrivato sul posto la tensione è salita alle stelle. I copertoni erano a terra, segno di un’azione apposita. Qui dalle parole si è passati ai fatti.

Nel giro di pochi minuti sono arrivate persone a sostegno dell’uno e dell’altro litigante, mentre i residenti hanno avvisato i carabinieri arrivati sul posto con cinque automobili. Alcuni partecipanti sono rimasti feriti, altri sono riusciti a fuggire, ed ancora altro sono identificabili da alcune immagini. Fatto sta che la rissa con i bastoni è risultata molto violenta e si è rischiato di provocare feriti gravi.