Con l’apertura di tutte le Gallerie d’Italia, anche la Campania riapre i battenti. Musei e luoghi come la Reggia di Caserta, i Parchi archeologici di Paestum e Pompei, il museo di San Martino, di Capodimonte e Palazzo Reale. Lo storico Palazzo Zevallos, chiamato anche palazzo Colonna di Stigliano, accende i riflettori sull’ultimo prezioso dipinto del Caravaggio: il “Martirio di Sant’Orsola” risalente al 1610. Oltre 120 le opere del Seicento e dei primi del Novecento, che potranno essere ammirate nelle ampie sale del maestoso edificio. L’ omonima galleria museale sarà visitabile tutti i giorni con prenotazione obbligatoria solo il sabato, la domenica e i giorni festivi. Nonostante gli spazi interni triplicati, il pubblico dovrà attenersi al rispetto delle norme di sicurezza per l’ emergenza: mascherine, distanziamento, ingressi scaglionati e misurazione della temperatura con termo scanner.

Prezzi, orari e date: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e dal sabato alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 ( ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Prezzo biglietto: ingresso 5 euro intero-ridotto 3 euro Over 65 e under 26. Ingresso gratuito: Under 18 ( ingresso accompagnato fino a 12 anni); dipendenti e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

E’ consigliato l’acquisto online dei biglietti sul sito: Ticket One per assicurarsi la prenotazione della visita.

Contatti e informazioni: N. verde 800.454229

Indicazioni stradali: Palazzo Zevallos Stigliano-via Toledo 185, 80132 Napoli