“Il Covid ha fatto un’altra vittima a Ottaviano, ci lascia Franco Prisco, un imprenditore stimato, un amico. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutta la comunità ottavianese”. Questo il messaggio cordoglio del sindaco Luca Capasso che ha annunciato il decesso nella città vesuviana. Prisco aveva 61 anni ed era molto noto nella località ai piedi del Vesuvio per la sua attività imprenditoriale nel settore dell’alimentazione.

Per Ottaviano ancora un lutto, dunque dovuto al Coronavirus. Il conto si aggiorna e comincia ad essere pesante. Sono numerose in città anche i decessi di persone in piena salute ed attività fisica, dunque un Virus che sta mietendo vittime anche tra la popolazione sana.