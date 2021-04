“In relazione alla perdurante ampia diffusione del contagio ed alla possibile promiscuità favorita dalle festività pasquali, ho appena firmato una nuova ordinanza”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Un documento con cui sono stabilite regole più restrittive per i prossimi 3 giorni. Il 3, 4 e 5 Aprile sarà completamente vietata la circolazione sul territorio comunale per tutte le moto, motocicli, scooter anche elettrici e minicar, con alla guida minori di anni 18. Chiaramente se non accompagnati da un maggiorenne convivente. E solo per motivi comprovati di lavoro, studio, salute o necessità come assistenza a familiare solo diversamente abile.

Inoltre il 4 ed il 5 Aprile le attività commerciali e di ristorazione dovranno attenersi alle più stringenti regole, come da volantino esplicativo (pubblicato qui in foto). Sanzioni da 400 a 1000 euro per i privati e sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 30 giorni.