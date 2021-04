La Regione Campania sta pensando a un’ordinanza per permettere a chi riceverà la tessera di avvenuta doppia vaccinazione di entrare nei ristoranti “senza limitazioni”. Ne ha parlato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a una delegazione di ristoratori a Benevento. Servirà ancora “qualche settimana”, ha spiegato De Luca. “Stiamo dando una tessera di avvenuta vaccinazione ai nostri concittadini – ha spiegato De Luca – e questa è un’altra cosa che deve servire a mettere in condizione gli operatori di riaprire tutto”.

“A quel punto faremo un’ordinanza per dire che chi ha la tessera di avvenuta vaccinazione può andare senza limitazioni al ristorante. Questo richiede ancora qualche settimana sennò non possiamo dare questa tessera, non possiamo prenderci in giro. Se diamo la tessera vuol dire che veramente chi l’ha avuta è in sicurezza”.