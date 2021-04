Anas rende noto che per l’esecuzione di attività di bonifica di un ordigno bellico nella giornata di domani, sabato 24 aprile 2021, si renderanno necessarie alcune limitazioni al transito lungo alcune arterie viarie situate in provincia di Napoli. Tutto nel rispetto di quanto concordato tra gli Enti coinvolti durante una specifica riunione. Accordi presi presso la Prefettura di Napoli la scorsa settimana.

I dettagli

Nel dettaglio, per permettere lo svolgimento delle operazioni condotte dall’Autorita’ Militare in piena sicurezza, tra le ore 8.00 e le ore 18.00, saranno attive le seguenti interdizioni. La chiusura della SS162NC “Asse Mediano” dal km 32,000 al km 33,750, in entrambe le direzioni. E anche la chiusura della SS162/dir “del Centro Direzionale” tra il km 15,750 ed il km 16,200, in entrambe le direzioni. Inoltre sulla SS7/bis tratta ‘Nola-Villa Literno’ la chiusura della rampa di uscita Lago Patria/Pomigliano al km 36,550 in direzione di Villa Literno. Oltre alla chiusura dell’uscita Acerra/Lago Patria/Pomigliano al km 35,680 in direzione di Nola. La circolazione potra’ utilizzare percorsi alternativi in loco.