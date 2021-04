Un uomo accoltellato ed ucciso a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. L’omicidio e’ avvenuto in via Stefano Barbato. Sul posto ci sono gli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni. Indagini sono in corso, per capire la dinamica e l’identita’ della vittima che sarebbe dell’Est Europa.

L’uomo ucciso in strada a San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli, non ha documenti addosso. Al momento, quindi, non è possibile procedere alla sua identificazione. Sul posto ci sono anche gli agenti della Scientifica. La zona non e’ del tutto isolata, soprattutto per il passaggio di auto.