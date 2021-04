L’Unita’ di crisi della regione Campania ha reso noto che i positivi del giorno sono 2.232 di cui asintomatici: 1.471 e sintomatici: 761. Tamponi molecolari del giorno: 22.075. Tamponi antigenici del giorno: 7.605. I nuovi decessi sono 12 (9 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 5.934. I guariti sono 1.937 per un numero complessivo di 270.531. Report posti letto su base regionale: terapia intensiva disponibili: 656; occupati: 145. Degenza disponibili: 3.160; occupati: 1.532.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.232 (*)

di cui

Asintomatici: 1.471 (*)

Sintomatici: 761 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 22.075

Tamponi antigenici del giorno: 7.605

​Deceduti: 12 (**)​

Totale deceduti: 5.934

Guariti: 1.937

Totale guariti: 270.531

** 9 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 145

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.532 (*)

* Posti letto Covid e Offerta privata.