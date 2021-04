Raffaele Audino non ce l’ha fatta. Aveva 46 anni l’uomo di Macerata Campania sconfitto dal Coronavirus dopo due settimana di lotta. Lascia quattro figli Enzo, Michele, Annamaria e Francesco. Commovente il post del figlio Enzo: “Papà chi ci avrebbe mai pensato a tutto questo ho pregato a nonna e zio che facessero di tutto per farti tornare forte ma purtroppo non è stato così e ti hanno voluto con loro. Non è giusto avevi una vita da vivere con noi ora come facciamo hai fatto di tutto per non farci mancare mai nulla…”.

Raffaele era risultato positivo al Covid nel periodo di Pasqua, e le sue condizioni sono peggiorare subito dopo. Costringendolo così al ricovero all’ospedale di Caserta. E’ qui che il suo cuore ha smesso di sbattere. La notizia della morte di Raffaele Audino ha sconvolto anche la comunità di Casagiove, dove il quarantaseienne viveva con la famiglia.