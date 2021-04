A Poggiomarino, un uomo di 37 anni è in arresto in ottemperanza di un decreto emesso dalla Procura di Salerno. A causa delle numerose violazioni ai divieti imposti, accertate dai militari, durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. Diversi i posti di controllo svolti a Boscoreale. Qui i militari hanno arrestato un trentaseienne. Sempre in esecuzione di un ordine della Procura di Napoli Nord. L’uomo deve scontare una pena detentiva per atti persecutori e lesioni personali.

Un cittadino ucraino di 24 anni è invece denunciato dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica del tasso alcolemico. La richiesta dopo essere controllato dai carabinieri a bordo della propria auto. Nell’ambito dei controlli sulle occupazioni abusive degli immobili di edilizia popolare, una donna di 40 anni denunciata per invasione di edifici, dopo che e’ stata accertata l’occupazione irregolare di un appartamento di edilizia popolare.