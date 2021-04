Torna la neve sul Vesuvio e calano le temperature. Nel Napoletano le nubi dei giorni scorsi hanno lasciato spazio ad uno scenario davvero particolare. Il vulcano, infatti, si presenta completamente innevato, con la coltre bianca che pero’ e’ irradiata da una luce primaverile. Ne consegue che nelle citta’ poste alle pendici del Vesuvio fa piu’ freddo rispetto ai giorni scorsi. Ma il clima e’ reso meno rigido da un cielo al momento sgombro da nuvole e da un sole decisamente gradevole.

Tuttavia di sera le temperature si abbasseranno di molto come è già accaduto nella serata di quando, in alcune zone del Napoletano si sono persino toccati i tre gradi. Un clima che durerà ancora qualche giorno. Sicuramente per tutto il fine settimana e forse anche oltre. Scenario climatico certamente inusuale per Napoli e provincia in pieno aprile.