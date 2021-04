Misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato un’ordinanza che stabilisce a partire dal 9 aprile e fino alla revoca delle misure contenute nella cosiddetta “Zona Rossa”, la sospensione del mercato settimanale del venerdì relativamente alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Dunque, mentre in settore è in lotta e richiede l’apertura dei mercati per tutte le categorie ecco un’altra batosta. I dati dei contagi non permettono nemmeno di tenere aperte le categorie alimentari come invece può avvenire in zona rossa.