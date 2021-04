Una moto con a bordo due agenti del reparto Falchi, si e’ scontrata in via Giordano Bruno, a Napoli, contro un’auto. Uno dei poliziotti avrebbe battuto la testa ed e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli. L’altro ha riportato escoriazioni e traumi ed e’ all’ospedale del Mare. Sul posto gli agenti della polizia municipale. Da una prima ricostruzione, la moto dei Falchi era impegnata in un inseguimento di uno scooter che non si era fermato a un posto di blocco.

Secondo quanto si apprende il poliziotto dei Falchi del commissariato di San Ferdinando è in fin di vita all’ospedale Cardarelli. Al momento non si conoscono altri particolari sulla vicenda. Di certo è che si tratta di un incidente probabilmente per una manovra, mentre chiaramente gli agenti erano a tutta velocità nell’inseguimento.