Il Gruppo Irgenre, tra i principali operatori nella realizzazione e gestione di centri commerciali nel Sud Italia, ha ricevuto da un qualificato pool di banche italiane un finanziamento per la realizzazione del più grande hub turistico e retail del Sud Italia, il Maximall Pompeii. Il pool di banche, che ha visto Unicredit agire in qualità di banca agente e mandated lead arranger e composto ha concesso un finanziamento per complessivi 90 milioni di euro finalizzati alla realizzazione del Maximall Pompeii. Il Maximall Pompeii è concepito come un hub turistico polifunzionale e sorgerà a Torre Annunziata, in prossimità dell’area archeologica di Pompei. La fine dei lavori per la realizzazione di Maximall Pompeii è prevista entro la fine del 2022. Mentre l’apertura avverrà a marzo 2023.

I numeri

Maximall Pompeii, che a regime sarà in grado di generare circa 1.500 posti di lavoro diretti e indiretti. Ed intende essere “la naturale continuazione degli Scavi archeologici. Meta quindi di oltre 4 milioni di turisti ogni anno”. Sarà realizzato su un’area di circa 200mila me tri quadrati e ospiterà, oltre a numerosi servizi, circa 200 brand distribuiti su due livelli tra le più importanti griffe nazionali ed internazionali. Il complesso includerà anche un hotel 4 stelle gestito a marchio Marriott Bonvoy con 135 camere. Inoltre un auditorium multimediale con circa 1.100 posti a sedere, su circa 3mila metri quadrati destinato ad accogliere proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, conferenze e mostre.

E ancora 30 ristoranti distribuiti su 3mila metri quadrati, una piazza-anfiteatro esterna per eventi di circa 6.500 mq dalla quale ammirare ogni giorno lo spettacolo offerto dalla fontana danzante. Il getto supererà i 25 metri di altezza. Infine anche una seconda piazza multimediale interna di circa 800 mq e un parcheggio di 5mila posti auto e 30 bus turistici.