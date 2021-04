Viaggiatore accusa un malore sul treno della Circumvesuviana. Convoglio fermo in stazione e circolazione garantita su un unico binario tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Ad annunciarlo e’ l’Ente autonomo Volturno che in una nota spiega come il treno ”delle ore 8.25 da Napoli a Poggiomarino e’ soppresso da Villa delle Ginestre a Poggiomarino. I fatti a seguito di un malessere di un viaggiatore”.

”Pertanto – spiega Eav – alle ore 9 circa, fino a contrario avviso, si attivava la circolazione a binario unico tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata”. L’Eav non ha fornito in tal senso altre indicazioni sulla riapertura della tratta, né sulle condizioni del viaggiatore.