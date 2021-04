Eboli in lutto per la morte di Gianmaria Pastore, 40 anni, chitarrista apprezzato ed amato dall’intera città: è la trentaseiesima vittima del Covid. Ad annunciare la sua dipartita è stato suo padre, Mariano: «Figlio mio – scrive commosso il papà – raggiungi la tua mamma lasciandomi solo nell’angoscia che mi accompagnerà in questi ultimi anni di cammino sulla terra, te ne sei andato tre ore dopo Gesù, il Venerdì Santo del 2021, a soli quarant’anni compiuti il 12 gennaio».

È stato per otto anni chitarrista dell’Evoli festival e il patron della manifestazione ha dedicato a lui un pensiero sui social. «Persona perbene – scrive Claudio D’Eboli – musicista serio e più di ogni cosa buon amico, che ha sempre rispettato tutto e tutti. Grazie per la tua amicizia da sempre, e grazie per averci onorato della tua preziosa collaborazione. Non ti dimenticherò. Buon viaggio amico mio».