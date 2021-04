“Comunichiamo ai fedeli che sono venuti a mancare i carissimi coniugi D’Aniello Aniello e Ascione Filomena, quest’ultimo Presidente dell’associazione Cattolica della Madonna dell’Arco di via Togliatti. Ad annunciarlo il parroco don Francesco Russo, il vicario don Salvatore Saggiomo e tutta la comunità sono vicini con la preghiera al dolore della famiglia. Due vittime, dunque a Giugliano, nell’area flegrea. Si tratta di Mena e Nello, sconfitti dal Coronavirus nel giro di qualche giorno. Tanti i commenti al post della parrocchia. “Un dolore che non si esprime. Quel tuo sorriso. Io non ci posso credere”.

In questi giorni la città di Giugliano sta facendo purtroppo registrare numeri piuttosto alti in merito al Covid. Proprio oggi la cifra record di oltre 70 contagi in un giorno. Si teme, dunque, un nuovo focolaio anche se la città è molto estesa e densamente abitata.