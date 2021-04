“Da qualche giorno non pubblico più post suoi nostri concittadini morti per covid e non perché non ne abbiamo. Ma perché avrei voluto trasmettervi meno ansia. Tuttavia oggi faccio un’eccezione, per comunicarvi la dipartita di una giovane donna ottavianese di 44 anni, mamma e moglie strappata alla vita da questo maledetto virus”. Ad annunciarlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

“Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze, ma siamo sconvolti. Io sono sconvolto. Se qualcuno vuole ancora illudersi di non sentirsi coinvolto, sappia che è totalmente fuori strada. Qui si lotta per non morire. E le regole si rispettano per la sopravvivenza di un’intera comunità”, conclude il primo cittadino.